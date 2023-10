Avvio di stagione complicato per l'Udinese, dopo nove partite è finita in zona retrocessione e a pagare è stato Sottil. Esonerato dopo il pareggio intorno con l'Udinese, al suo posto la società ha scelto di puntare su Gabriele Cioffi. Una vecchia conoscienza l'ex Verona, che aveva già guidato i bianconeri dal dicembre 2021 fino a fine stagione dopo aver fatto il vice di Gotti. Ora è tutto pronto per il suo ritorno, manca solo l'annuncio ufficiale.



COME GIOCA CIOFFI - Il modulo che ha accompagnato Cioffi nella sua carriera da allenatore è il 3-5-2, utilizzato anche nell'esperienza a Udine. Stesso modulo usato da Sottil, tra l'altro. Nella formazione tipo, tra i pali dovrebbe essere confermato Silvestri con il terzetto Perez, Bijol e Kabasele davanti a lui. In mezzo al campo intoccabili Samardzic, Walace e Pereyra, sulle fasce Ferreira a destra con Kamara dall'altra parte. Davanti, in attesa di Deulofeu, la coppia d'attacco dovrebbe essere Lucca-Success.