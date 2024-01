Com'è cambiato il ruolo di Ibrahimovic al Milan: analisi, mercato e il ritorno a Empoli

Gabriele Stragapede

Ibra is back. Again. Nella terza nuova vita in rossonero, Zlatan Ibrahimovic si appresta, dopo il recente periodo di vacanze vissuto a Miami, a essere completamente a disposizione di tutto l’ambiente Milan. L’ex giocatore è rientrato nella giornata di ieri in Italia e si è subito recato a Milanello per far visita alla squadra, allo staff e a Stefano Pioli stesso. Lo svedese, inoltre, ha assistito alla sessione d’allenamento dei rossoneri, al fianco del direttore tecnico Geoffrey Moncada e del direttore sportivo Antonio D’Ottavio. Certamente, come riporta anche Il Corriere della Sera, la vicinanza con i due dirigenti è servita per fare una chiacchierata sullo stato attuale dei meneghini, oltre a fornire le prime indicazioni sulle prossime mosse in sede di mercato. Nel suo nuovo ruolo, infatti, Ibra avrà la possibilità di esprimersi sulla campagna acquisti.



NUOVO RUOLO, NUOVO IBRA – Il ruolo di Senior Advisor di RedBird, cucitogli addosso dalla proprietà e da Gerry Cardinale, sta permettendo a Ibra di vivere l’ennesima evoluzione della sua carriera. Infatti, dall’Ibrahimovic leader che tutti siamo abituati a conoscere, sempre pronto a comandare e guidare la propria squadra, in queste prime settimane da consulente, lo svedese sta pensando specialmente a osservare, ascoltare, analizzare. Riempie di domande giocatori, staff, allenatori, dirigenti. Un approccio nuovo, riflessivo, attento, ma pur sempre determinato a capire le reali priorità del Milan e comprendere come aiutare questa rosa a esprimere il suo massimo potenziale, risolvendo, al contempo, i problemi che si sono presentati in questa prima parte di stagione. Anche perchè il suo ruolo vicino alla proprietà e a Furlani è quello di suggerire, fornire pareri, consigli. Un atteggiamento intelligente per chi vuole dare ancora il massimo alla sua squadra. E il piano è proprio questo: capire e poi agire.



MAKE A DIFFERENCE – “Voglio fare la differenza” aveva dichiarato (dal palco del Festival di Trento) prima di assumere questo nuovo ruolo in seno a RedBird e al Milan. Ed è esattamente l’obiettivo che si è preposto di raggiungere: non sul campo questa volta, ma dalla scrivania. Oltre alla leadership che tutti gli riconoscono, serve competenza assoluta. Ibra lo sa e in punta di piedi è tornato a Milanello per apprendere le funzioni da consulente. Poi, sarà il momento di scuotere il suo Milan, come sempre ha fatto nel corso della sua carriera. Intanto, domenica sarà a Empoli, al fianco della squadra, augurandosi che il risultato sia diverso da Salerno.