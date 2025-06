Come funziona il fair play finanziario Uefa?

Getty Images

Per comprendere le mosse sul mercato delle squadre talvolta si deve andare oltre il semplice tornaconto tecnico o economico. A volte infatti per spiegarle serve guardare più in là. È quanto sta accadendo – e questa stagione non è una novità – allache, in ottemperanza ale ai suoi paletti, deve incassare, entro il 30 giugno, circa 15 milioni di euro di plusvalenze per chiudere in positivo il bilancio 2024/25. È dunque anche se non soprattutto sotto quest’ottica che serve valutare il mercato dei giallorossi che, nel 2022, avevano firmato con la Uefa il. In base a esso, il deficit aggregato degli ultimi tre anni di lì in avanti non avrebbe dovuto superare i 60 milioni di euro. E se la non dovesse raggiungere tali obiettivi, rischia una multa, la limitazione del numero di giocatori per la stagione 26/27 o addirittura l’esclusione dalle coppe.

Quella della Roma è una situazione comune a tante squadre di oggi o a tante squadre che, negli scorsi anni, sono dovute scendere a patti con l’Uefa. Il motivo è appunto l’approvazione, nel 2011, del fair play finanziario per cui una squadra non può sforare i 30 milioni di debiti nell'ultimo triennio e che prevede, qualora lo facesse, di stipulare questo settlement agreement con limitazioni, multe e altre potenziali sanzioni.In sostanza il Fair Play Finanziario è uno strumento introdotto dalla Uefa per monitorare le società sotto l’aspetto finanziario ed evitare indebitamenti, quindi per migliorare le condizioni finanziarie generali del calcio europeo. Come detto, prende in esame i bilanci degli ultimi tre anni delle squadre partecipanti alle competizioni della Uefa in modo da verificare la presenza di debiti. Con una deroga, per ogni anno c’è una soglia di tolleranza per quanto riguarda la perdita di bilancio che non può superare i 5 milioni di euro. Per chi non rispetta il FFP ci sono delle sanzioni: dal semplice avvertimento alla multa, dalla penalità di punti alla trattenuta degli introiti e al divieto di iscrivere nuovi giocatori nella lista Uefa. La sanzione massima è poi l‘esclusione dalle coppe europee. Un modo per evitare tali pene è la possibilità di stabilire un Settlement Agreement, proposto dalla Uefa che insieme alle società concorda la sanzione da scontare.

Quindi i club possono spendere fino a 5 milioni di euro in più di quanto guadagnano in ciascun periodo di valutazione (tre anni). Tuttavia, possono superare questa soglia entro un certo limite, se il debito viene coperto totalmente da un contributo/pagamento diretto da parte del proprietario(i) del club o di una parte correlata. Questo impedisce la formazione di un debito non sostenibile.I limiti sono:• 45 milioni di euro per le due stagioni successive• 30 milioni di euro per le tre stagioni successiveA seconda di vari fattori, un club incorre in diversi provvedimenti. Tra questi:

a) avvertimentob) richiamoc) multad) decurtazione di puntie) trattenuta degli introiti ricavati da una competizione UEFAf) divieto di iscrizione di nuovi giocatori alle competizioni UEFAg) limitazione del numero di giocatori che un club può iscrivere alle competizioni UEFA, compreso un limite finanziario al costo totale aggregato dei benefit per i giocatori registrati nella lista A delle competizioni UEFA per clubh) squalifica dalle competizioni in corso e/o esclusione da future competizionii) revoca di un titolo o di un premio