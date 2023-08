L'Az sta mostrando all'Europa intera come fare calcio e mercato. Il club olandese negli ultimi anni si è distinto per gli ottimi risultati ottenuti in campo e la gestione della rosa tra acquisti e cessioni. Sono tanti i giocatori scoperti dal club di Alkmaar e lanciati nel calcio dei big: vere e proprie plusvalenze con giovani talenti presi a poco e venduti a peso d'oro.



L'AZ ha uno tra i vivai migliori del calcio olandese - come testimonia la vittoria nell'ultima Youth League - e utilizza al meglio le possibilità fornite dalla tecnologia in campo calcistico. Statistiche avanzate, algoritmi, realtà virtuale e una sorta un centro di reclutamento per le giovani promesse. Sono questi alcuni dei segreti del club che in questa sessione di mercato poi si è superato. Sono state, per ora, sei le cessioni estive per un incasso di oltre 60 milioni, vediamo nella gallery sottostante i migliori colpi in uscita negli anni dell'AZ che ha fatto ricca sé stesso e anche tanti club italiani, cui ha fornito giocatori di grande livello.