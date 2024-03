Come funziona la penale di Alcaraz e quanto deve pagare la Juventus

Il grande obiettivo della Juventus per il mercato estivo è un centrocampista: Koopmeiners e Samardzic sono i profili che piacciono di più, ma intanto a gennaio è arrivato Carlos Alcaraz dal Southampton. Prestito con diritto di riscatto, per andare a coprire - almeno per sei mesi - quel vuoto lasciato a metà campo da Paul Pogba squalificato per doping.



LA PENALE CHE DEVE PAGARE LA JUVENTUS PER ALCARAZ - Nell’accordo tra la Juventus e Southampton per Alcaraz è prevista anche una penale, che i bianconeri dovranno riconoscere al club inglese se il centrocampista argentino dovesse trovare poco spazio. Nello specifico: la penale che la Juve dovrà pagare si attiverà se Alcaraz giocherà meno del 30% dei minuti complessivi. La cifra che spetta al club inglese scenderà in base alla percentuale di minuti giocatori, fino ad arrivare a 0 se Alcaraz ne disputerà più del 60%.



ALCARAZ PALLINO DI GIUNTOLI - Carlos Alcaraz è un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli, che l’aveva già trattato quando era al Napoli. Era l’estate 2022, gli azzurri cercavano un centrocampista per rinforzare il reparto e Alcaraz era il profilo che convinceva tutti: piaceva a Spalletti e a Giuntoli, che si era letteralmente innamorato del classe 2002. Quando parlarono col Southampton però i due club non trovarono l’accordo sulla valutazione del giocatore: la richiesta era considerata troppo alta e non se ne fece nulla.