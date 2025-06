Come funziona la percentuale sulla futura rivendita

Getty Images

"La squadra X vende un giocatore alla squadra Y per un tot di milioni e nell'accordo è presente anche una". Vi sarà capitato spesso di sentire o leggere di una formula del genere negli ultimi tempi (ad esempio con Calafiori, sul quale il Basilea ha vantato una percentuale nel trasferimento dal Bologna all'Arsenal nell'estate del 2024); allora andiamo a vedere cosa si intende con questa dicitura, chi ci guadagna e cosa comporta.La "percentuale sulla futura rivendita", nota anche come clausola di "sell-on",. In pratica, se il calciatore viene rivenduto, il venditore originale riceve una parte del ricavato della nuova vendita.

- La percentuale sulla futura rivendita viene stabilita e inserita nel contratto di vendita iniziale; il calciatore in questione, nel momento in cui viene poi ceduto a un nuovo acquirente, genera un ricavo per il venditore attuale, calcolato in base alla percentuale concordata al momento della prima vendita.Se il club X vende il giocatore al club Y, con una percentuale sulla futura rivendita ("sell-on clause") del, e il club Y successivamente vende il giocatore al club Z, come previsto dalla clausola.

La percentuale. Per i venditori originali, la percentuale sulla futura rivendita rappresenta un modo per beneficiare del futuro successo del calciatore, anche dopo averlo ceduto.