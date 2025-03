Come funziona la regola del sesto cambio per trauma cranico in Serie A

La domanda è sorta spontanea nel corso di Inter-Udinese quando, al minuti 84' Henrik Mkhitaryan, provando una rovesciata, non ha preso minimamente la palla, ma soltanto la testa di Thomas Kristensen. L'Udinese in quel momento aveva già fatto 5 cambi, ma avrebbe potuto sfruttare un eventuale "trauma cranico" subito dal suo difensore per effettuare una sostituzione extra?In Spagna nella Liga la regola è stata implementata. Anche se un club ha effettuato 5 cambi, in caso di "Concussione" (per usare il termine inglese) o più semplicemente di trauma cranico che impedisce il proseguimento della gara di un calciatore, il cambio può essere effettuato senza l'utilizzo di uno slot delle sostituzioni.

L'Ifab aveva pensato di introdurre in tutti i campionati questa regola, ma al momento, non è diventata tassativa e spetta ai singoli campionati e alle singole leghe prendere la decisione finale. La Serie A, al momento, non ha scelto di utilizzare questa norma e, quindi, non è applicabile. Se Kristensen fosse stato impossibilitato a continuare, quindi, l'Udinese sarebbe rimasta in 10.