REGOLAMENTO E PERCORSI

La Youth League non avrà una fase a gironi per il proprio percorso Champions, mentre saranno ben tre i turni per le formazioni campioni nazionali a eliminazione diretta dopo sfide di andata e ritorno (il Sassuolo beneficerà di un turno in cui non affronterà alcuna squadra). Per le 32 squadre del percorso Champions le partite rimarranno sei, tre in casa e trasferta, e seguiranno lo schema degli impegni della prima squadra.