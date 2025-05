Come funzionano i contratti in scadenza in vista del Mondiale per Club?

2025 Getty Images

Ilè pronto a rivoluzionare il mondo del calcio non solo in campo, con la prima edizione del torneo che si giocherà ufficialmente negli Stati Uniti, ma anche all'esterno del rettangolo verde dato che la particolarissima collocazione temporale scelta dalla Federcalcio Internazionale colloca il torneo (data di inizio 14 giugno 2025, finalissima domenica 13 luglio 2025)

La prima precisazione è cheche legano un giocatore a titolo definitivo ad un club e, di conseguenza, per quei contratti che scadranno e lasceranno i calciatori liberi di firmare con un nuovo club a partire dall'1 luglio 2025.in essere a meno che, con scrittura privata o accordi fra club, non siano stati prolungati fino al termine della competizione.

Secondo quanto confermato dalla Fifa, in sostanza,in essere e, eventualmente, poter giocare con una squadra che partecipa al Mondiale per Club fino alla finalissima.Un calciatore può tranquillamentecon cui è in scadenza di contratto (o in scadenza di prestito)a partire dal 1° luglio (con la concessione ai club di poterli sostituire cambiando le liste certificate).I club oggi stanno provando a blindare i propri giocatori in scadenza o prolungare direttamente i prestiti per la prossima stagionecreata dalla Fifa fra l'1 e il 14 giugno. Il problema più grande, tuttavia, rimane legato proprio ai calciatori.

. Inoltre, senza la presenza di un contratto già firmato in vista dell'inizio della nuova stagione sportiva al 1° luglio, in caso di infortuni i calciatori rischierebbero di rimanere scoperti e fermi mettendo a rischio il proseguo della carriera.Proprio per questo un giocatore comeche ha già annunciato la fine del suo rapporto col Manchester City, ad esempio, ha scelto di non "mettersi in pericolo" e di non concedersi per il Mondiale per Club. All'opposto, invece, la scelta diche, dopo il Mondiale per Club, dirà addio al Real Madrid.