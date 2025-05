Come funzionano i ripescaggi in Serie C: Reggina, Inter U23 e Milan Futuro, la situazione

La FIGC ha deciso di mantenere la rotta tracciata lo scorso anno, dando la precedenza a eventuali nuove seconde squadre. Nel comunicato dello scorso 7 febbraio ha stabilito i criteri per l'eventuale integrazione dell'organico del Campionato di Serie C 2025/26:- Una Seconda Squadra di Serie A

- Una società che abbia disputato il Campionato Nazionale Serie D- Una società retrocessa dal Campionato di Serie CIl riferimento è a carenze di organico che si determinano all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali per l'ammissione al relativo campionato (ad esempio una domanda di iscrizione respinta) o a seguito di provvedimento di revoca o di decadenza dalla affiliazione o di esclusione dal campionato pubblicato dopo il 6 giugno 2025.Questo ad ogni modo è lo schema da seguire e, se serviranno più ripescaggi, questo ciclo si ripeterà nello stesso ordine.

E' bene ricordare che le seconde squadre non sono coinvolte nelle procedure di riammissione, neanche in caso di retrocessione ( LEGGI QUI ).- Stabilito quanto sopra, chi ha la precedenza in caso di ripescaggio? In ognuna delle tre categorie (seconde squadre, squadre di Serie D e retrocesse dalla C) ci sono diversi criteri da tenere in considerazione e per quanto riguarda la situazione dalla Serie D, in particolare, tutto può cambiare in base alla finale dei playoff di Serie D tra Ravenna e Tau Altopascio, che si gioca oggi alle 20. Vediamo caso per caso.

- Per quanto riguarda le seconde squadre, l'per l'integrazione dell'organico del campionato di Serie C. I criteri hanno un peso ponderato e concorrono alla formazione di una graduatoria che si compone come di seguito:A) Giovani calciatori convocati nelle Nazionali Italiane (valore 40%)B) Classifica finale dell'ultimo Campionato (valore 30%)C) Numero medio degli spettatori allo stadio nelle stagioni sportive 2018/2019, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 (valore 30%)

- Capitolo squadre dalla Serie D, qui la situazione è in evoluzione e dipende tutto dalla finale di stasera. Al momento laguida la graduatoria delle squadre vincitrici dei playoff di Serie D, con un punteggio di 2.40., principale contendente al primo posto, non vinca stasera. I romagnoli infatti, grazie alla vittoria della Coppa Italia di Serie D, hanno diritto a un bonus di 0.50 punti in caso di successo nei playoff: partendo da un coefficiente base di 2.17, una vittoria nella finale contro il Tau Altopascio consentirebbe al Ravenna di salire a quota 2.67, scavalcando così gli amaranto in classifica.

- Più delineata invece la situazione delle squadre retrocesse, per le quali esiste una graduatoria basata su una media ponderata tra punti stagionali, media spettatori e storia tra i professionisti. Al momento, laè in testa in questa classifica.- Il, nonostante la retrocessione in Serie D dopo la sconfitta contro la Spal ai playot, secondo quanto si evince dai comunicati FIGC (n. 173/A e 174/A) non verrebbe considerato come "retrocessa dalla Serie C", bensì rientrerebbe tra le "seconde squadre di Serie".

Di conseguenza la squadra rossonera potrà essere ripescata, ma non al primo giro. Non essendo al primo posto nella graduatoria delle seconde squadre,dopo che saranno già state ripescate una seconda squadra (ad esempio l'Inter U23), una squadra di Serie D (in base alla graduatoria nazionale) e una squadra retrocessa dalla Serie C (ad esempio la Pro Patria).- Laresta in attesa della finale tra Ravenna e Tau Altopascio, che può cambiare drasticamente la situazione.

, la Reggina diventerebbe la seconda squadra in ordine di ripescaggio subito dopo la prima delle seconde squadre (Inter U23)., allora gli amaranto scalerebbero in una posizione più bassa e potrebbero essere ripescati solo qualora ci fossero almeno cinque posti liberi.