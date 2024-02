Come gestire Traoré al fantacalcio dopo l’arrivo di Calzona al Napoli

Prime parole da nuovo allenatore del Napoli per Francesco Calzona, che nella conferenza stampa alla vigilia dell’ottavo di finale contro il Barcellona ha parlato a tutto tondo, dal suo ritorno a Napoli - ci aveva già lavorato da vice di Sarri e Spalletti - a come ha trovato la squadra., preso a gennaio dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto.- In conferenza stampa Calzona ha parlato così delle condizioni di Traoré: “Con lui abbiamo fatto un allenamento principalmente tattico. Certo che conto su di lui, ma anche su tutti gli altri. I giocatori mi dovranno dare indicazioni in allenamento, in futuro le mie scelte saranno fatte in base a quello che vedrò durante la settimana.. Ancora non ho deciso se contro il Barcellona lo farò giocare dall’inizio o a partita in corso”.- Chi l’ha preso al fantacalcio quindi si ritrova un jolly che alla lunga, se dovesse reggere fisicamente, potrebbe trovare spazio. Oltretutto Calzona arriva dalla scuola di Sarri e Spalletti, è un allenatore che fa un calcio offensivo e con questa filosofia i centrocampisti sono avvantaggiati a portare bonus., ma coprendosi nel modo giusto si può mettere anche se parte fuori contro squadre di bassa classifica.- Calzona nel suo 4-3-3 lo vede come. Traoré arriva da un’esperienza complicata al Bournemouth, nella prima parte di stagione ha giocato appena sei 6 partite e solo una da titolare; l’unico gol è arrivato a fine agosto in Coppa di Lega contro lo Swansea. Le presenze totali in Inghilterra sono state 13. Decisamente meglio i tre anni e mezzo al Sassuolo, dove ha giocato più di 100 gare segnando 18 gol con 11 assist.