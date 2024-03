Come gioca la Lazio di Tudor: Castellanos, Immobile, Casale, Guendouzi, Luis Alberto

Enrico Turcato

“Ripartiamo subito con Igor Tudor, feeling sbocciato al primo incontro”. Ha dichiarato il presidente Lotito dopo la vittoria sul Frosinone. Il tecnico croato, che in Italia ha già avuto esperienze positive con Udinese e Verona, sarà di fatto il terzo allenatore della Lazio 23/24, dopo Maurizio Sarri e Giovanni Martusciello, che ha guidato la squadra biancoceleste solamente nella serata dello Stirpe.



LUIS ALBERTO E IMMOBILE – Tudor dovrà utilizzare queste nove giornate di campionato (a cui vanno sommate le semifinali di Coppa Italia) per progettare e preparare anche la Lazio della prossima stagione. Due casi spinosi e delicati riguardano due leader dello spogliatoio biancoceleste: Immobile e Luis Alberto sembrano infatti al capolinea della loro avventura a Roma e potrebbero risentirne in questo finale di stagione e in questo nuovo inizio di era Tudor. In ottica fantacalcio potrebbero avere entrambi meno minutaggio del previsto.



TATY – Il primo giocatore in rampa di lancio è sicuramente il “Taty” Castellanos, autore di una doppietta contro il Frosinone e destinato a scalzare Immobile in questo finale di stagione. L’argentino avrà più spazio e dovrà dimostrare il suo valore, visto che probabilmente i biancocelesti nel mercato estivo cercheranno un’altra prima punta per la prossima stagione. Qualcuno che gli contenderà il posto.



ISAKSEN E FELIPE ANDERSON – Un altro duello da tenere in considerazione è quello tra Isaksen e Felipe Anderson. Perché il brasiliano non rinnoverà e a giugno andrà via da parametro zero. Era uno dei pupilli di Sarri, ma visto l’evidente calo di prestazioni e la simmetrica crescita di Isaksen, potrebbe scalare in basso nelle gerarchie di Tudor. Il danese classe 2001, al contrario, è ritenuto un investimento importante e nel finale di stagione avrà sicuramente un buon minutaggio.



CASALE E GUENDOUZI – Fari puntati anche su difesa e centrocampo. Nicolò Casale è reduce da un’annata tribolata, ma Tudor lo conosce benissimo e nella stagione 2021/22 lo ha fatto “esplodere” a Verona. Sarà una delle sue colonne difensive. Guendouzi già era un leader con Sarri, ma è il classico giocatore fisico che piace al nuovo tecnico biancoceleste e che potrebbe migliorare anche in zona gol.



COME GIOCA LA LAZIO DI TUDOR – Tudor ha sempre utilizzato la difesa a tre in Italia. O 3-4-2-1 con doppio trequartista o 3-4-1-2 con trequartista e due punte. L’idea di formazione base potrebbe essere questa. Lazio (3-4-2-1): Provedel; Casale, Romagnoli, Gila; Lazzari, Guendouzi, Vecino (Luis Alberto), Pellegrini; Isaksen (Anderson), Zaccagni; Castellanos (Immobile).