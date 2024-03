Come giocherà la Salernitana con Colantuono: jolly Candreva

La terza volta di Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana, dopo la decisione di sollevare dall’incarico Fabio Liverani, potrebbe portare in dote novità dal punto di vista tattico in casa campana. A cominciare dalla prima partita di campionato dopo la sosta per le nazionali, quella contro il Bologna di Thiago Motta programmata per le 12.30 di lunedì 1° aprile e valevole per il 30° turno di Serie A. Nell’ultima gara disputata dai granata, quella persa in casa contro il Lecce, Liverani ha utilizzato come sistema di gioco un 4-3-1-2 che prevedeva la presenza di Antonio Candreva alle spalle di due attaccanti, Shon Weissman e Loum Tchaouna. Non è da escludere che questo, insieme al 3-5-2 già sperimentato nelle sue precedenti esperienze, possa essere uno dei moduli dai quali Colantuono ripartirà tra un paio di settimane.



QUALE DIFESA? - Il messicano Guillermo Ochoa dovrebbe essere ancora in ballottaggio con Benoit Costil per il posto di titolare tra i pali; Zanoli e Bradaric rimangono le prime scelte per agire sugli esterni, indipendentemente dallo schieramento di una linea arretrata a 3 o a 4, mentre saranno diverse le opzioni per quanto concerne la scelta dei centrali. Manolas o Pirola sul centro-sinistra, Fazio o Boateng sul centro-destra qualora si prosegua sulla linea di difendere a 4, mentre in caso di reparto a 3 l’unico certo della titolarità sarebbe Pirola, che anche a Monza ha agito in quella posizione, con Fazio in ballottaggio con Manolas come centrale e Boateng grande favorito su Gyomber come braccetto di destra.



JOLLY CANDREVA - A centrocampo, Maggiore, Basic, Castanos e Candreva rappresentano le soluzioni più calde - da preferirsi ai vari Legowski, Martegani e Lassana Coulibaly - ma a cambiare potrebbe essere la zona di campo battuta dall’ex giocatore di Lazio ed Inter: da mezzala destra, con la tendenza a defilarsi sulla corsia laterale in caso di preferenza da parte di Colantuono per il 3-5-2, più staccato e praticamente da trequartista nel caso in cui si optasse al contrario per il 4-3-1-2. Per quanto concerne il reparto d’attacco infine, stante l’esclusione di Boulaye Dia in seguito all’atto di insubordinazione nei confronti di Liverani in occasione della partita contro l’Udinese del 2 marzo scorso, sarà lotta apertissima per la posizione di punta centrale tra Weissman, Simy e Ikwuemesi, mentre Tchaouna potrebbe ritagliarsi uno spazio ancora più importante da seconda punta.