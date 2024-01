De Ketelaere sorride ancora: il gol al Milan è rimandato, ma sono due vittorie su due

Redazione CM

Ancora rimandata la prima rete di Charles De Ketelaere contro il Milan, la squadra che almeno fino a giugno detiene il suo cartellino. Dopo l'incrocio di campionato a Bergamo, che ha visto il belga protagonista sia in negativo (con un gol clamorosamente sbagliato da pochi passi) sia in positivo (assist per il secondo gol di Lookman), oggi è andato in scena il secondo tentativo ai quarti di finale di Coppa Italia, stavolta a San Siro: non è cambiato il risultato, vittoria di misura dell'Atalanta, ma niente esultanza personale nel 2-1 firmato dalla doppietta di Koopmeiners.



QUALCHE SEGNALE - De Ketelaere ha offerto un contributo apprezzabile alla manovra formando con il russo Miranchuk una coppia molto mobile davanti al numero 7 olandese, che ha messo in difficoltà i difensori rossoneri. Dopo 36 minuti una sponda del belga su cross di Miranchuk per poco non ha favorito De Roon, che nell'occasione si è fatto male insieme a Gabbia. Nella ripresa, invece, un'altra occasione non facile su una palla bassa da sinistra, arginato dalla difesa con pallone tra le braccia di Maignan. Jimenez, il giovane spagnolo classe 2005 del Milan, ha sofferto molto di più Miranchuk rispetto a De Ketelaere, contenuto in un paio di occasioni in velocità. Dopo l'ottavo di finale vinto contro il Sassuolo, Charles aveva avvisato: "Il Milan deve stare attento contro di noi". Su questo aveva tutta la ragione del mondo. Ora non rimane che il terzo round, domenica 25 febbraio, ancora in quello stadio dove CDK non è mai riuscito a esprimersi al meglio.