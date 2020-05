I dubbi che avvolgono il mondo del calcio sulla ripresa del campionato in epocasi sommano alle“L'economia calcistica internazionale subirà una grave correzione.Supponendo che i campionati nazionali non riprendano, i ricavi del settore dovrebbero scendere di circa il 20-25%. Il calcio è un’industria in pericolo”, ha spiegato nei giorni scorsi,, professore di economia all’università di Le Mans. I danni economici causati dall’ epidemia di coronavirus hanno avuto, anche sul mondo del calcio. Di conseguenza le società sonoin ottico calciomercato.Secondo uno studio dellapubblicato lo scorso marzo,I fattori che vengono presi in esame sono l’età, la durata del contratto, le ultime performance e il proseguimento delle loro carriere. Tra le società italiane più colpite secondo questo studio ci sono Inter, Hellas Verona e Spal, che perderebbero rispettivamente, -35,7 % e -34, 3 % e -34,2. In termini milioni a guidare questa speciale classifica c’ è l’ Inter con perdite stimate di 276 milioni, seguita da Juve e Napoli, rispettivamente con 222 milioni e 181 milioni. A chiudere la top five ci sono Roma (147 milioni) e Milan (144 milioni).Tra i giocatori più svalutati, secondo una classifica del, vi sono campioni che ogni tifoso sognerebbe nella propria squadra del cuore. Nella top ten, al primo posto troviamomilioni attuali. Al secondoche passa da 175 milioni a 130.62. Al terzoche oggi vale 103.66 milioni a fronte dei 175 milioni che valeva a febbraio. E così via troviamo Eden Hazard (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Antoine Griezmann (Barcellona), Georginio Wijnaldium (Liverpool), Kevin de Bruyne (Manchester city), Virgil Van Dijk (Liverpool) e infine Alisson (Liverpool). Anche il prezzo di Pogba scenderebbe da 65 a 35 milioni.”. Sono le parole pronunciate da, nel corso di un’intervista a Sky Sport. Parole che confermano che la necessità di trovare nuove modalità di fare calciomercato. Oltre alle incertezze sulla ripresa o meno del campionato è bene che le società e Figc trovino la strategia, sempre nei limiti del possibile, per permettere la corretta sessione estiva del calciomercato.