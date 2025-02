Come il Milan può centrare il 4° posto e qualificarsi in Champions League: tra calendario e una media da Scudetto

Una serata che ha lasciato forti dubbi per l’ultima parte di stagione.L’ultimo risultato ottenuto (il ko contro i ragazzi di Vanoli) complica seriamente i piani della formazione di Conceicao che deve necessariamente raggiungere questo traguardo per non avere dubbi su quale sarà il proprio futuro e per permettere alla proprietà americana di centrare un obiettivo fondamentale per i parametri sia sportivi che economici.

Ma al di là di errori individuali, di schemi che non funzionano, di disattenzioni di reparto,– con una partita da recuperare, giovedì sera, contro il Bologna, uno scontro decisivo per le ambizioni rossonere – e l’unico piazzamento per arrivare ad ascoltare la musica dell’Europa che conta rimane sempre quel 4° - occupato dalla Juventus – e distante ora 8 punti. A meno di clamorose imprese, infatti, quest’anno l’Italia non potrà godere anche di una quinta squadra della Serie A in Champions League, dunque il traguardo tagliare rimane il medesimo., come rivelato anche da La Gazzetta dello Sport.

Sino a ora,– mai così male negli ultimi cinque anni –, visto che, viaggiando di questo passo, la squadra di Sergio Conceicao chiuderebbe a 62 punti, un punteggio che – negli ultimi anni – è stata sinonimo di Europa o Conference League. Dunque, come arrivare a quel minimo sindacale di quei 70 punti citati in precedenza?(9 vittorie, 2 pareggi e al massimo 2 sconfitte). Al netto delle diverse variabili che possono incidere nelle partite, questo è il calcolo per avere una possibilità minima di qualificarsi in Champions League l’anno prossimo.(dall’attuale 1,64). Complesso, non impossibile, ma l’unico modo affinché la massima competizione europea non rimanga un miraggio.

9ª GIORNATA (recupero): Bologna - Milan

27ª GIORNATA: Bologna - Cagliari; Fiorentina - Lecce; Juventus - Hellas Verona; Milan - Lazio

28ª GIORNATA: Hellas Verona - Bologna; Juventus - Atalanta; Lazio - Udinese; Lecce - Milan ; Napoli - Fiorentina

; Napoli - Fiorentina 29ª GIORNATA: Bologna - Lazio; Fiorentina - Juventus; Milan - Como

30ª GIORNATA: Fiorentina - Atalanta; Juventus - Genoa; Lazio - Torino; Napoli - Milan ; Venezia - Bologna

; Venezia - Bologna 31ª GIORNATA: Atalanta - Lazio; Bologna - Napoli; Milan - Fiorentina ; Roma - Juventus

; Roma - Juventus 32ª GIORNATA: Atalanta - Bologna; Fiorentina - Parma; Juventus - Lecce; Lazio - Roma; Udinese - Milan

33ª GIORNATA: Bologna - Inter; Cagliari - Fiorentina; Genoa - Lazio; Milan - Atalanta ; Parma - Juventus

; Parma - Juventus 34ª GIORNATA: Fiorentina - Empoli; Juventus - Monza; Lazio - Parma; Udinese - Bologna; Venezia - Milan

35ª GIORNATA: Bologna - Juventus; Empoli - Lazio; Genoa - Milan ; Roma - Fiorentina

; Roma - Fiorentina 36ª GIORNATA: Lazio - Juventus; Milan - Bologna ; Venezia - Fiorentina

; Venezia - Fiorentina 37ª GIORNATA: Fiorentina - Bologna; Inter - Lazio; Juventus - Udinese; Roma - Milan

38ª GIORNATA: Bologna - Genoa; Lazio - Lecce; Milan - Monza; Udinese - Fiorentina; Venezia - Juventus

(che avrà anche il doppio impegno in Coppa Italia, ad aprile, contro l’Inter per accedere all’atto finale del torneo) in campionato, con il calendario anche di tutte le avversarie coinvolte nella lotta per il 4° posto.