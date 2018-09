Se, chissà se Piatek nella sua lingua d’origine vuol dire ‘affare’. Arrivato al Genoa da Cracovia per 5 milioni,Già. Sorpresi?In Ekstraklasa, negli ultimi due anni, ha collezionato 32 gol in 63 partite: nel 2016/17 ne ha fatti 11 in 27 presenze, nel 2017/18 21 in 36. Una crescita di rendimento che trova conferma in questo inizio di campionato comunque strepitoso, in virtù del quale si è guadagnatoO classifica ‘pistoleri’, se preferite.Biglietto da visita: la quaterna in Coppa rifilata al Lecce in 37 minuti sabato 11 agosto, al Luigi Ferraris.undicesimo (6 punti e una partita in meno) di Ballardini,, supportato dal trequartista Pandev e in coppia col giovane Kouamé. Un reparto d’attacco provato già contro il Lecce, nella prima uscita ufficiale.dovuto anche all’assenza di Sandro, registra centrale che permetterebbe a Ballardini di tornare, ad esempio, al più solido 3-5-2 dell’anno scorso (modulo rivisitato già contro la Lazio, con Medeiros seconda punta e lo stesso Piatek centravanti). Ma, dunque. Qui sotto uno splendido taglio di Piatek, in uno dei quattro gol contro il Lecce. Azione figlia di un modulo preciso, con le due punte aperte, inizialmente, ad allargare le maglie di una difesa comunque troppo alta e mal posizionata.dal primo minuto, o se i due sono sentiti da Ballardini come alternative l’uno dell’altro. E’ chiaro infatti che la presenza della giovane boa italiana orienta il Genoa verso un 3-4-2-1, con Piatek mezzapunta, anche se non è da escludere l’impiego massiccio di entrambi in un tandem (sia in un 3-4-1-2 che in un 3-5-2). Dipenderà da partita a partita.Anche da questo punto di vista è interessante, la rete inutile del 5-3. Favilli, entrato nella ripresa, viene pescato in profondità da una verticalizzazione di Criscito sulla sinistra. In area si lancia Piatek, con un vantaggio significativo su Ferrari.A parte l’intesa tra i due (gli attaccanti sanno come servire bene gli attaccanti),. Il Sassuolo giocava a tre dietro in quella partita: Lemos, Magnani e Ferrari. Ed ecco che fa Piatek in netta inferiorità numerica, mentre la difesa neroverde si risistema sul controllo di Favilli, recuperando il ritardo sul polacco. Frena e si stacca.Questa scelta gli consente di riguadagnarsi un vantaggio sul proprio marcatore (Ferrari). Un vantaggio inverso rispetto a quello precedente, lo spazio/tempo non più per impattarla in corsa di prima ma per controllarla e seccare a due tocchi Consigli, con violenza.C’è poi, già dalla prima gara ufficiale.. E il polacco giustamente si è presentato contro il Lecce sparando in rete di testa una punizione e un corner. Non essendo altissimo (1,83),. Doti fondamentali per un bomber.Detto questo, dei 9 gol segnati finora da Piatek in Italia, isono arrivati tutti col Lecce, in Coppa. In campionato ha segnato: di prima contro l’Empoli, dopo un controllo nel gol descritto sopra col Sassuolo. Ancora a Reggio Emilia ha segnato la sua unica rete, un diagonale in area dopo aver vinto un rimpallo. Anche con la Lazio ha sfruttato un rimpallo prima di freddare Strakosha, una svirgolata di Acerbi: stavolta più fortuna che determinazione. Per concludere la rassegna, va ricordato oltre al gol in taglio già visto contro il Lecce,, al Ferraris., e soprattutto (criterio infallibile) sa quando alternare la botta al tiro di precisione.. Del resto lui stesso, fatte le debite proporzioni, dice di assomigliare a Harry Kane.