Come di consueto spazio ai Talking Points. Dopo la partita con la Roma, il sito ufficiale della Juventus ha analizzato la gara concentrandosi sugli aspetti più importanti. Quali? Eccoli:



"COME NOI NESSUNO - Cominciamo da un dato storico. 16 vittorie nelle prime 17 giornate per la Juventus: record in Serie A. Nessuna squadra dei maggiori cinque campionati europei ha mai conquistato più dei 49 punti della Juventus dopo 17 giornate.



UN 2018 STELLARE - La Juventus ha vinto 31 partite su 36 in campionato nel 2018: più di ogni altra squadra nei maggiori cinque campionati europei. La Juventus ha mantenuto 22 volte la porta inviolata in Serie A nel 2018: più di qualsiasi altra squadra nei maggiori cinque campionati europei".