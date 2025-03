Come potrebbe essere ridisegnata l'area sportiva della Juventus? Da Chiellini alle voci su Platini

Che poi, le soluzioni, sono spesso già lì. A portata di mano. Come quando pensi d'aver perso il tuo paio d'occhiali e in fondo non hai visto nell'ultimo luogo in cui li avevi poggiati. La Juventus, ecco, quest'errore non lo vuole commettere. Né si vuole far prendere dall'ansia del momento, prendendo decisioni d'impulso e cioè di pancia. No, vuole valutare ogni cosa, e per ogni cosa s'intende qualsiasi situazione, tutte le figure oggi al centro della scena bianconera. Tipo Giuntoli? Sì, pure Giuntoli.

Pure per questo motivo, non è stato aperto alcun casting, né ci sono nomi in pole o situazioni pronte all'uso.I tifosi sognano Sartori, però il Bologna ha già concesso malvolentieri Thiago Motta e aveva il coltello dalla punta e non dalla parte del manico.Ma sarebbe davvero l'alternativa migliore per sostituire Cristiano Giuntoli?Già, quale potrebbe essere un grande nome?- e definitivamente - dopo un percorso processuale tortuoso e molto doloroso per Le Roi, ha fatto immaginare la voglia dell'ex fuoriclasse francese di tornare a fare politica sportiva e non nelle sedi ancora oggi istituzionali. Un ruolo come quello di presidente dellasarebbe perfetto per lui, ma la proprietà non sembra andare in questa direzione. Anche perché il governo attuale sarà pure tecnico, ma la missione intrapresa non è finita e terminerà non prima del 2027. Il tutto, nella migliore delle ipotesi.Comunque con garanzie chiare e non solo per amore.può essere traslato da una parte all'altra, trasportato negli stessi spogliatoi che ha guidato con la fascia al braccio. Poche parole e tanti fatti, ed enorme esperienza da mettere a disposizione della futura guida tecnica. La promozione dipenderà forse più dall'ex difensore, che ha sempre preferito fare ciò che fa oggi, in particolare per un discorso di crescita interna, per familiarizzare con l'inizio della sua seconda vita. Magari, al fianco di, con il quale collabora già da tempo, potrebbe avere un pensiero differente...