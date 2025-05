Come può giocare il Milan con Allegri

A volte ritornano. Forse.. I rossoneri hanno bisogno di ripartire da zero dopo una stagione difficilissima e chiusa senza qualificazione a nessuna competizione europea, hanno cambiato due allenatori passando da Fonseca a Conceiçao ma la scossa sperata non è arrivata. La Supercoppa italiana non è bastata per confermare l'allenatore portoghese, la società ha deciso di cambiare e ora Allegri è l'allenatore favorito per il 2025/26.- Fermo dopo l'ultima esperienza sulla panchina della Juventus conclusa a maggio 2024,. Il biglietto da visita dell'allenatore toscano è quel 3-5-2 che l'ha caratterizzato nella maggior parte della sua carriera. Allenatore esperto e vincente, in bacheca sei scudetti (uno col Milan) e cinque Coppe Italia che rappresentano un record assoluto: nessun tecnico ne ha vinte di più; da aggiungere a questi trofei anche tre Supercoppe italiane (una con i rossoneri).

- Il Milan fatto. Max si è preso qualche giorno per riflettere e valutare se dovessero aprirsi altre piste, quello che filtra in casa rossonera è fiducia e ottimismo per il ritorno del tecnico che si è già seduto su quella panchina dall'estate 2010 al gennaio 2014. Decisivo il ruolo di Igli Tare, che si è mosso in prima persona per provare a sbloccare la situazione e ha avuto un lungo colloquio con il possibile nuovo allenatore del Milan.