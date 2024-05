Come può giocare il Milan con Conte

"Antonio Conte può essere l'uomo giusto per il Milan, per colmare il gap che c'è con l'Inter". Parola di Cristian Stellini, il vice dell'ex allenatore del Tottenham, che intervenuto a Telelombardia. Pioli è destinato all'addio a fine stagione, per sostituirlo la dirigenza sta valutando una rosa di nomi tra i quali potrebbe esserci anche il suo.- Conte è fermo da marzo 2023, più di un anno. Da quando aveva risolto consensualmente il contratto con il Tottenham dopo una serie di risultati negativi che avevano iniziato a incrinare i rapporti con l'ambiente. Ora Conte ha voglia di tornare in pista, possibilmente in Italia. In Serie A. Quando era in Inghilterra gli mancava l'aria di casa e la famiglia, ora non vuole più separarsi.(considerando i giocatori attualmente in rosa)

: Maignan; Thiaw, Kalulu, Tomori; Calabria, Reijnders, Bennacer, Pulisic, Theo Hernandez; Leao, Okafor.- Già nel corso dell'ultima stagione Conte ha avuto la possibilità di tornare in Serie A. Prima di scegliere Mazzarri - poi sostituito da Calzona -. E' stato il tecnico a dire di no, perché non se la sentiva di prendere una squadra in corsa. Il Napoli però non ha ancora mollato la presa, quello di Conte è un nome presente anche nella lista del club azzurro.