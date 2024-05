Come può giocare il Milan con Gallardo

Nuovo nome per la panchina del Milan, nella lista dei rossoneri spunta anche il nome diè stato accostato dopo la decisione di rescindere il contratto con l'Al Ittihad. Una scelta concordata con il club dopo aver interrotto da tempo ogni tipo di rapporto, non legata, quindi a una trattativa con un'altra società.- Gallardo quindi potrebbe cambiare ruolo, ma se dovesse arrivare sulla panchina del Milan da allenatore potrebbe portare la sua filosofia in Italia. Si ispira a Bielsa, le sue squadre giocano ad alto ritmo e intensità, grande pressing e recupero immediato del pallone.con un regista davanti alla difesa o un più offensivo 4-1-3-2. Considerando i giocatori attualmente in rosa nel Milan, vediamo come potrebbe giocare Gallardo se dovesse essere davvero lui il nuovo tecnico rossonero:

: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Reijnders, Bennacer, Loftus-Cheek; Pulisic; Leao, Okafor.- Gallardo inizia ad allenare in Uruguay nel Nacional, nella squadra in cui si era ritirato da calciatore dopo un passato da difensore con anche una puntata nel Psg nella stagione 2007-08. Dopo una sola stagione al Nacional - col quale vince il campionato -, diventa il nuovo allenatore dell'Al-Ittihad di Benzema e Kanté ma ora è arrivato il momento dell'addio. Rescissione contrattuale, si volta pagina aspettando una nuova avventura.