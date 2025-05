Come può giocare il Milan con Italiano

Getty Images

Come può giocare il Milan con ItalianoDopo una stagione complicata con due allenatori che si sono alternati in panchina, ilvuole mettere un punto e ripartire da zero. Tracciare una linea e voltare pagina,. La priorità del nuovo direttore sportivo è la scelta di un nuovo tecnico per il post Conceiçao, che non è riuscito a raddrizzare una stagione iniziata in salita con Fonseca.- Il primo nome per il Milan 2025/26 è quello di Vincenzo Italiano. L'allenatore del Bologna piace molto a dirigenza e società ma bisognerà capire se vorrà lasciare i rossoblù che, arrivata grazie al successo in finale proprio contro il Milan. Il contratto attuale è in scadenza il 30 giugno 2026, l'allenatore sta valutando il futuro prendendo in considerazioni tutte le ipotesi.

- Trapani, Spezia, Fiorentina, Bologna. In qualsiasi squadra in cui è stato, Vincenzo Italiano ha lasciato la sua firma.. Il suo attaccante ideale è un regista offensivo che apre gli spazi per i compagni. Una delle sue caratteristiche nella gestione della rosa è la rotazione di giocatori da una partita all'altra.