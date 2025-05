Come può giocare il Milan con Thiago Motta

Dopo una stagione complicata con due allenatori che si sono alternati in panchina, il Milan vuole mettere un punto e ripartire da zero.. La priorità del nuovo direttore sportivo è la scelta di un nuovo tecnico per il post Conceiçao, che non è riuscito a raddrizzare una stagione iniziata in salita con Fonseca.- Il primo nome nella lista del Milan per il ruolo di allenatore è quello di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna che sta valutando un'eventuale permanenza in rossoblù con rinnovo del contratto.. L'avventura di Motta in bianconero non è mai decollata, l'ex allenatore del Bologna era sempre stato il profilo che piaceva di più a Giuntoli ma a causa di risultati negativi il progetto triennale è stato interrotto dopo pochi mesi.

- Escludendo la prima esperienza in panchina nelle giovanili del Psg, Thiago Motta ha allenato solo in Italia: Genoa, Spezia, Bologna e Juventus.. Il modulo più usato da Thiago Motta nelle ultime esperienze è un 4-2-3-1, che se dovesse andare al Milan potrebbe adottare anche in rossonero.