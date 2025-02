Come può giocare il Milan Futuro con Oddo

Dopo una serie di risultati negativi e il terz'ultimo posto nel gruppo B di Serie C, il Milan Futuro ha deciso di esonerare Daniele Bonera.. Oddo torna in corsa dopo la sua ultima esperienza sulla panchina del Padova conclusa a giugno 2024.- Massimo Oddo si presenta al Milan Futuro con il. Una volta trovata la quadra proverà a rialzare la testa alla squadra per trovare continuità di risultati e raggiungere la salvezza. Considerando i giocatori della rosa della seconda squadra, vediamo qualche può essere la formazione tipo del Milan Futuro con Oddo.

: Torriani; Quirini, Minotti, Coubis, Bartesaghi; Comotto, Vos, Malaspina; Sia, Liberali; Camarda.. La prima partita in casa è in programma il sabato successivo, 8 marzo, in casa contro il Perugia alle ore 15. Uno scontro diretto per la salvezza prima della partita fuori casa contro il Pineto. Poi i rossoneri affronteranno Pontedera (15 marzo), Arezzo (22 marzo) e Campobasso (29 marzo), contro il quale chiuderà il mese di marzo.