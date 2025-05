Come può giocare il Napoli con Allegri

Getty Images

Dopo una sola stagione l'avventura di Antonio Conte a Napoli può finire. La squadra azzurra vuole rimanere al top in Italia per diventare protagonista anche in Champions League, il presidente Aurelio De Laurentiis ha alzato l'asticella anni fa e adesso non vuole più scendere di livello.; escluse, quindi, le ipotesi di un progetto a lungo termine con giovani da aspettare e far crescere.- Massimiliano Allegri è il nome che piace di più ad Aurelio De Laurentiis in caso di separazione con Conte, l'ex allenatore della Juventus è fermo da maggio 2024 e potrebbe tornare in corsa proprio sulla panchina del Napoli.. Spesso accusato di non fare un gioco offensivo e propositivo, prima di sposare il modulo con la difesa a tre ha giocato anche con il 4-3-3 e col 4-3-1-2.

- Il rapporto tra Conte e De Laurentiis è andato avanti tra alti e bassi.: il Napoli vende Kvaratskhelia e dopo aver trattato diversi esterni lo sostituisce - numericamente - con Okafor in uscita dal Milan e arrivato nelle ultime ore di mercato. L'allenatore non la prende benissimo. Aveva chiesto un difensore e per questo Rafa Mir era stato praticamente ceduto in Spagna, il rinforzo dietro non è più arrivato e il tecnico ha bloccato la cessione dello spagnolo.