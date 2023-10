Tra il Napoli e Rudi Garcia siamo quasi arrivati alla rottura definitiva. De Laurentiis vuole cambiare allenatore per dare una scossa dopo un inizio di stagione complicato e la prima scelta del presidente è Antonio Conte. L’allenatore valuta un ritorno in Serie A, ma come può giocare il Napoli se dovesse arrivare l'ex Tottenham? Proviamo ipotizzare questo 3-5-2: Meret; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Olivera; Kvaratskhelia, Osimhen.