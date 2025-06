Come può giocare il Parma con Cuesta

Getty Images

Per raccontarebisogna partire da un dato. Anzi, due.non solo, è il secondo allenatore più giovane in tutta la storia del campionato italiano: quando debutterà contro la Juventus il prossimo 24 agosto, lo spagnolo nato a Palma de Maiorca avrà 30 anni e 26 giorni. Per pescare il più giovane di sempre bisogna tornare indietro addirittura al 1939, quando Elio Loschi a 29 anni, 9 mesi e 20 giorni era sulla panchina della Triestina in una gara di fine maggio proprio contro la Juventus.

- A 18 anni Cuesta è già sui libri per studiare da allenatore, prima di laurearsi ha già contattato tutti i membri dello staff dei top club europei. Deciso e determinato, ha conosciuto Arteta quando l'ex centrocampista era vice di Pep Guardiola al Manchester City e lui era andato a fare visita ai Citizens. Da lì i due sono rimasti in contatto, Cuesta è entrato nello staff di Arteta che se l'è portato all'Arsenal come allenatore dello sviluppo individuale.. E con lui il club vuole continuare sulla strada tracciata da un allenatore giovane e ambizioso come Cristian Chivu.

- L'attuale uomo-mercato del Parma Cherubini lo conosce dai tempi delle giovanili della Juventus, quando lo pescò mentre lavorava nel vivaio dell'Atletico Madrid: "Ricordo quando venne a Torino per la prima volta, ho sentito qualcosa di speciale: era così curioso e con un’incredibile passione per il calcio.. Temevamo che gli altri allenatori potessero prendere in maniera particolare l’arrivo di un ragazzo così giovane, ma con la sua empatia e il suo carattere ha fatto in modo che giorno dopo giorno tutti gli altri allenatori lo accettassero”.