Come può giocare il Real Madrid con Xabi Alonso

Getty Images

Il Bayer Leverkusen ha annunciato la separazione, il Real Madrid lo aspetta. A meno di colpi di scena,: con l'allenatore italiano che dovrebbe diventare il nuovo ct del Brasile (c'è già l'accordo verbale, le parti stanno discutendo sulle tempistiche), la prima scelta dei Blancos per sostituirlo è sempre stato l'allenatore spagnolo che con il Bayer ha vinto una Bundesliga, una Coppa di Germania e una Supercoppa di Germania. Tra i nomi che sta valutando il Leverkusen per sostituire Alonso c'è anche quello di Cesc Fabregas del Como.

- Presto, quindi, il Real volterà pagina e a Madrid inizierà una nuova era. Il modulo preferito da Xabi Alonso è un; le alternative con le quali ha schierato anche il suo Leverkusen, a seconda delle esigenze, sono il. La maggior parte della manovra delle squadre di Alonso passa dalle fasce, gli esterni sono fondamentali per il suo gioco e probabilmente il Real in estate rinforzerà quel reparto.- Il primo nome in arrivo è, col quale c'è già un accordo verbale trovato prima che il giocatore annunciasse l'addio al Liverpool a giugno per fine contratto. L'inglese classe '98 sarà schierato largo a destra, probabilmente però le Merengues prenderanno anche un volto nuovo anche sull'altra fascia. Un giocatore sul quale punterà molto Xabi Alonso è, il trequartista classe 2005 che era stato accostato anche all'Inter e che piace molto al prossimo allenatore del Real. Lo spagnolo aveva anche provato a prenderlo in prestito a gennaio per il Leverkusen, ma da Madrid hanno sempre alzato un muro di fronte alle richieste per il gioiellino turco.