Come può giocare la Juventus con Conte

Stagione complicata, quella della Juventus, che dopo l'arrivo di Thiago Motta e lo scudetto nel mirino ha dovuto ridimensionare gli obiettivi previsti e abbassare l'asticella:, con l'esonero dell'ex Bologna a marzo e l'arrivo di Igor Tudor. Il tecnico croato rimarrà fino al Mondiale per Club, poi la società traccerà una linea e farà delle valutazioni, per capire se andare avanti con lui o cambiare allenatore.

- Antonio Conte è il nome che sta scaldando l'entusiasmo dei tifosi, il preferito di Cristiano Giuntoli per tornare ad alti livelli nel giro di poco tempo. Un allenatore che lavora per portare risultati nell'immediato e non a lungo termine.: possesso palla e azione che parte da un play dietro o da un regista di centrocampo, gran parte del gioco di Conte passa dalle fasce dove l'allenatore chiede un gran sacrificio agli esterni impiegati sia in fase difensiva che offensiva.

- A marzo scorso Tudor ha firmato un contratto fino alla fine del Mondiale per Club, con rinnovo automatico fino a giugno 2025pagando una penale; risparmiando però la spesa di un anno di contratto in caso di rinnovo automatico.