Come può giocare la Roma con Fabregas

Come può giocare la Roma con FabregasClaudio Ranieri l'ha detto e ridetto, alla fine di questa stagione lascerà la panchina della Roma. L'allenatore l'ha ribadito più volte: smetterà il suo lavoro e rimarrà in società come consigliere/consulente dei Friedkin. Verrà consultato sulla scelta del nuovo tecnico, dirà la sua e avrà voce in capitolo su tutto il mercato estivo della Roma. Tanti nomi accostati alla panchina giallorossa, ma al momento i vertici del club non hanno ancora preso una decisione. Stanno valutando più profili, in attesa di fare una scelta definitiva.

COME PUO' GIOCARE LA ROMA CON FABREGAS - Tra i nomi accostati alla panchina della Roma c'è quello di Cesc Fabregas, allenatore-rivelazione del Como portato a una salvezza tranquilla nella stagione del ritorno in Serie A. Il modulo col quale l'allenatore spagnolo sta volando con i biancoblù è il 4-2-3-1 offensivo e propositivo; l'ex centrocampista è un tecnico moderno che se la vuole giocare sempre a viso aperto indipendentemente dall'avversario. Guai a chiudersi in difesa. Ed è questa la filosofia che potrebbe portare nella capitale se dovesse davvero diventare lui il nuovo allenatore della Roma.

- Nei mesi scorsi la Roma aveva avuto dei contatti con Gasperini ma i discorsi non sono più stati approfonditi, e per questo Claudio Ranieri ha escluso pubblicamente che possa essere Gasp il nuovo allenatore giallorosso. Gli altri candidati alla panchina della sono, attuale ct della Turchia e uno dei nomi più caldi,, oggi sulla panchina dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo,, fermo dopo l'ultima esperienza con la Lazio edell'Ajax.