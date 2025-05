Come può giocare la Roma con Farioli

Claudio Ranieri l'ha detto e ridetto, alla fine di questa stagione lascerà la panchina della Roma. L'allenatore l'ha ribadito più volte: smetterà il suo lavoro e rimarrà in società come consigliere/consulente dei Friedkin. Verrà consultato sulla scelta del nuovo tecnico, dirà la sua e avrà voce in capitolo su tutto il mercato estivo della Roma. Tanti nomi accostati alla panchina giallorossa, ma al momento i vertici del club non hanno ancora preso una decisione. Stanno valutando più profili, in attesa di fare una scelta definitiva.

- Uno dei profili che sta valutando la società giallorossa è quello di. Ex collaboratore di De Zerbi, dopo un passato tra Turchia (Karagümrük e Alanyaspor) e Francia (Nizza), ha riportato in alto i Lancieri col suo. La specialità di Farioli è la valorizzazione dei giovani, in Olanda gioca con tanti Under 25 sui quali hanno già messo gli occhi i top club. Qualche nome?(2006), Godts (2005), e il più piccolo di tutti: Jorthy Mokio , classe 2008 con già un gol sia in Eredivisie che in Europa League.

- Nei mesi scorsi la Roma aveva avuto dei contatti con Gasperini ma i discorsi non sono più stati approfonditi, e per questo Claudio Ranieri ha escluso pubblicamente che possa essere Gasp il nuovo allenatore giallorosso. Gli altri candidati alla panchina della sono, attuale ct della Turchia,, allenatore-rivelazione con il Como,, fermo dopo l'ultima esperienza alla Juventus,, che ha conquistato la salvezza col Genoa, e, oggi sulla panchina dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.