Come può giocare la Roma con Gasperini

l'ha detto e ridetto, alla fine di questa stagione lascerà la panchina della Roma. L'allenatore l'ha ribadito più volte: smetterà il suo lavoro e rimarrà in società come consigliere/consulente dei Friedkin.. Tanti nomi accostati alla panchina giallorossa, ma al momento i vertici del club non hanno ancora preso una decisione. Stanno valutando più profili, in attesa di fare una scelta definitiva.

- L'Atalanta ha offerto a Gasp un rinnovo del contratto con aumento importante dell'ingaggio, l'accordo attuale scade a giugno 2026 e l'allenatore sta valutando il suo futuro. Mai come ora potrebbe lasciare l'Atalanta dopo 9 anni sulla panchina nerazzurra durante i quali ha portato la squadra a lottare per la zona Champions League mettendo in bacheca una storica Europa League.. Il punto di forza delle sue squadre sono gli esterni e la grande aggressività in fase di non possesso.

- Gli altri candidati alla panchina giallorossa sono, attuale ct della Turchia,, allenatore-rivelazione con il Como,fermo dopo l'ultima esperienza alla Juventus,, che ha conquistato la salvezza col Genoa,, oggi sulla panchina dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e, che ha da poco lasciato ufficialmente l'Ajax dopo aver sfiorato il titolo di Eredivisie vinto dal Psv.