Come può giocare la Roma con Nuno Espirito Santo

l'ha detto e ridetto, alla fine di questa stagione lascerà la panchina della Roma. L'allenatore l'ha ribadito più volte: smetterà il suo lavoro e rimarrà in società come consigliere/consulente dei Friedkin.. Tanti nomi accostati alla panchina giallorossa, ma al momento i vertici del club non hanno ancora preso una decisione. Stanno valutando più profili, in attesa di fare una scelta definitiva.

- Tra i nomi che sta prendendo in considerazione la società giallorossa c'è quello di Nuno Espirito Santo, da dicembre 2023 sulla panchina del Nottingham Forest col quale prima ha conquistato la salvezza - nonostante i 4 punti di penalizzazione - e ora si sta giocando un posto tra Europa e Conference League.e la capacità di ripartire in velocità aspettando gli avversari rimanendo stretti e corti.

- Gli altri candidati alla panchina giallorossa sono, attuale ct della Turchia,, allenatore-rivelazione con il Como,, al quale l'Atalanta ha proposto un rinnovo,, fermo dopo l'ultima esperienza alla Juventus,, che ha conquistato la salvezza col Genoa,, oggi sulla panchina dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e, che ha da poco lasciato ufficialmente l'Ajax dopo aver sfiorato il titolo di Eredivisie vinto dal Psv.