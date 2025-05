Come può giocare la Roma con Vieira

Getty Images

l'ha detto e ridetto, alla fine di questa stagione lascerà la panchina della Roma. L'allenatore l'ha ribadito più volte: smetterà il suo lavoro e rimarrà in società come consigliere/consulente dei Friedkin. Verrà consultato sulla scelta del nuovo tecnico, dirà la sua e avrà voce in capitolo su tutto il mercato estivo della Roma. Tanti nomi accostati alla panchina giallorossa, ma al momento i vertici del club non hanno ancora preso una decisione. Stanno valutando più profili, in attesa di fare una scelta definitiva.

- Tra i nomi accostati alla panchina della Roma c'è quello di, decisivo per la salvezza del Genoa dopo il suo arrivo nel novembre 2024 al posto dell'esonerato Gilardino. I due moduli ai quali si affida l'allenatore francese - che in Serie A c'era già stato da giocatore tra Milan, Juventus e Inter -- Nei mesi scorsi la Roma aveva avuto dei contatti con Gasperini ma i discorsi non sono più stati approfonditi, e per questo Claudio Ranieri ha escluso pubblicamente che possa essere Gasp il nuovo allenatore giallorosso. Gli altri candidati alla panchina della sono, attuale ct della Turchia,, allenatore-rivelazione con il Como,, fermo dopo l'ultima esperienza alla Juventus,, oggi sulla panchina dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, edell'Ajax.