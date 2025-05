Come può giocare l'Atalanta con Palladino

Getty Images

Un po' a sorpresa, in un pomeriggio di fine maggioha annunciato le dimissioni da allenatore della Fiorentina. A meno di un mese dal rinnovo del contratto fino a giugno 2027. E proprio alla vigilia della finale di Conference League tra Chelsea e Betis Siviglia, che ha fatto fuori i viola nella semifinale. Palladino è arrivato a tanto così dall'ultimo atto del torneo in Polonia, in campionato aveva centrato la qualificazione alla prossima Conference League.- Primi. Nella stagione alla Fiorentina Palladino ha alternato la difesa a quattro - nella prima parte di stagione - a quella a tre. Esterni offensivi e uno o due trequartisti a legare centrocampo e attacco; la costruzione dell'azione parte dal basso con i centrocampisti che si abbassano e vengono incontro, giro palla con l'obiettivo di far scoprire gli avversari e cercare la verticalizzazione.

- Il Raffaele Palladino allenatore è stata; quando sale tra i grandi, per qualcuno è "solo una scelta temporanea, ora prenderanno un allenatore 'vero'". Finisce la stagione e rimane anche l'anno dopo, dopo due campionati chiusi a metà classifica sceglie lui di andare via perché arriva la chiamata della Fiorentina.