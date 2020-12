Partecipa ad alcuni Film importanti come: “Il premio” regia di Alessandro Gassman, “Una vita spericolata” di Marco Ponti. Compare in alcuni videoclip di artisti famosi come “Felicità puttana”, brano dei Thegiornalisti, insomma è una giovanissima donna in carriera. Si sa, gli attori per lavoro tendono ad esporsi, a mettere in gioco la propria emotività, i propri sentimenti ed è ciò che ha fatto Matilda lo scorso martedì ma fuori dei riflettori di un set. La giovane attrice, infatti,Un gesto sicuramente forte, volto alla rottura della barriera dei canoni estetici che regnano sovrani in tv e sulle piattaforme social. È indubbio il fatto che moltissime celebrità o influencers sui social cercano di apparire al meglio perché il senso di queste piattaforme, in particolare Instagram, è vendersi al meglio delle possibilità. Ma che ne è della vita vera? Di tutte quelle piccole imperfezioni che ci contraddistinguono e sono parti naturali del nostro corpo?Matilda con la foto che ha postato, termine inglese che vuole sottolineare l’amore per ogni tipo di corpo, infatti anche la stessa Aurora Ramazzotti si è spesso ripresa al naturale mostrando senza vergogna le imperfezioni della pelle. In America sono molti i personaggi pubblici che lottano contro i canoni di bellezza che ci vengono imposti, pensiamo per esempio alla cantante Lizzo, o la famosa modella Ashley Graham.Oggi la lotta alla stereotipizzazione e ai modelli di bellezza è sempre più presente perché è giusto tenere contro delle diversità, del particolare che forma il generale. È giusto oggi che le persone vivano con la consapevolezza che il cambiamento del corpo è un qualcosa di estremamente naturale. L’acne, la cellulite, le smagliature, le rughe sono il segno del tempo sul nostro corpo e non possiamo far altro che accettarlo ed imparare ad amarci così come siamo.