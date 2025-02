Come sarà il nuovo stadio del Como: l'idea di Populous per rifare il Sinigaglia

Como

È una 360° dal mercato allo sviluppo del club in ogni aspetto. I lariani sono stati assolutichiusa con colpi di prospettiva e già impattanti su questa Serie A ma si candidano ad avere un ruolo ancora più centrale nelle prossime stagioni. E, per farlo, non si può che passare dal"Sinigaglia must go on", questo lo slogan scelto per il progetto di. A presentare quella che sarà la nuova casa della squadra sono stati il sindaco e il presidente, una struttura che possa essere un asset non solo per i tifosi ma anche per i cittadini. Il rifacimento dello stadio comporterà anche unache, senza stravolgere l’architettura originaria del Sinigaglia, lo renderà un piccolo capolavoro che comprenderà anche zone pedonali e parcheggi, aree espositive, centri per la salute, food market e altre strutture per i cittadini.

Il concept e l’idea sono stati sviluppati da, lo stesso studio internazionale che ha progettato lo stadio die quello dele che si era mosso anche per il progetto dell’impianto che avrebbe dovuto prendere il posto diIl modello da seguire è quello dele del suo ammodernamento lavorando su "", le tempistiche invece puntano all’, portando la capienza a, ha detto il sindaco di Como Alessandro. Gli ha fatto eco: “Abbiamo il Como in Serie A,Abbiamo chiesto ai cittadini come avrebbero voluto vedere il loro nuovo stadio. Abbiamo raccolto feedback da loro perché ci interessa lavorare con le persone per trovare la soluzione migliore per loro, che la città la vivono tutti i giorni".