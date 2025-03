Come sarà la prima Juventus di Tudor: Kalulu inedito, Vlahovic con Kolo Muani e il rischio con Koopmeiners

Getty e Calciomercato.com

di un altro ex della formazione bianconera come Patrick Vieira. Sarà una sfida determinante quella che andrà in scena all’Allianz Stadium, visto che la Vecchia Signora (prima della sosta) arriva da due pesanti sconfitte patite contro Atalanta e Fiorentina, due match che hanno inciso per il cambio di guida tecnica e l’allontanamento di Thiago Motta dalla panchina piemontese., dunque,, anche se qualche segnale è stato già fornito sia dalle recenti sessioni di allenamento che dalla conferenza stampa del tecnico croato.

Partiamo dalle notizie di campo:- salvo novità dell'ultim'ora - il match di sabato con il Genoa, il primo con Igor Tudor sulla panchina bianconera. Sono davvero ridotte le possibilità di una loro convocazione, seppur le loro condizioni saranno valutate sino all’ultimo secondo. Ricordiamo che il centrocampista brasiliano è fermo ai box per l'ennesimo problema muscolare da oltre un mese, mentre l'esterno azzurro, invece, è stato costretto a rientrare anzitempo dal ritiro della Nazionale italiana per via di un fastidio alla caviglia che lo tormenta dalla partita contro la Fiorentina.

Se i due appena citati saranno dunque, con ogni probabilità, assenti dalla sfida al Genoa, ecco chi invece dovrebbe partire dal 1’., almeno in questo momento,(a destra)(in un’inedita posizione di terzino sinistro, ruolo dove ha giocato solo 4 volte in carriera – competizioni giovanili escluse – di cui una da titolare).in un rombo che vedrà protagonisti anchecome esterno destro offensivo,– d’altronde, può convivere con, come dichiarato dallo stesso allenatore - sulla fascia opposta eda sotto punta, dietro al numero 9. Sì, perché la Juventus di Tudor ripartirà dall’attaccante serbo che si giocherà un pezzo importante del suo futuro nelle prossime nove partite.. Il centrocampista olandese può diventare un’arma da utilizzare a match in corso.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui