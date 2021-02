Ci sono leggende, sul web. Voci impresse nella memoria, cognomi diventati tormentoni, ripetizioni trasformate in filastrocche. "Campioni del mondo, campioni del mondo, campioni del mondo" è una di quelle "frasi che puoi ascoltare" con la voce di chi le ha pronunciate. Fernando Martellini, in questo caso. Poi ci sono le sciabolate di Piccinini, il recente immergiamoci di Caressa, rete, rete, rete di Compagnoni, che bellezza! di Tecca e... "COME SI CHIAMA?! NON MI VIENE PER ORA (suspense, abbassamento dei decibel) Bonfiglio" di ​Ciro Vasi, commentatore di ​Sinagra-Rocca di Capri Leone, sfida valida per la Prima Categoria siciliana. Bene, oggi un protagonista di quella partita è pronta a debuttare in Serie A.







Non si tratta di Bonfiglio che su un campo, definito da qualcuno, di 'fango sintentico', ai supplementari della semifinale playoff segna una bellissima punizione da posizione defilata. No, ma di chi è lì, vicino a lui, di nero vestito: Alberto Santoro. Sì, l'arbitro di quella gara, giocatasi nell'aprile 2011, è pronto a fare il suo debutto nella massima serie del campionato italiano, in quanto designato a dirigere Udinese-Verona. Dal Barone Salleo di Sinagra alla Dacia Arena di Udine, con la voce di Ciro Vasi a echeggiare ancora nelle orecchie.