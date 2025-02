Come si inserirebbe Nico Paz nell'Inter? Le due soluzioni di Inzaghi

E’ una delle rivelazioni della stagione, nato in Spagna venti anni fa ma di nazionalità argentina, 184 centimetri di altezza, mancino, autore di sei gol e cinque assist finora in campionato. Stiamo ovviamente parlando di, numero 79 deldi Cesc Fabregas. I lariani, con grande lungimiranza, lo hanno prelevato la scorsa estate per 6 milioni di euro dal Real Madrid, che mantiene però una recompra a 9 milioni di euro nel 2025, 10 milioni nel 2026 e 11 milioni nel 2027: un diritto che il Como sta cercando di eliminare considerando cheE’ dotato di un ottimo tiro dalla media distanza, forte nell’uno contro uno nello stretto, ed ha una visione di gioco moderna ed evoluta, che lo porta a leggere bene le situazioni della partita riducendo gli errori soprattutto in gestione della palla., garantendogli la libertà di spaziare sugli esterni scambiandosi la posizione con le altre mezze punte,, nel quale il suo movimento a svuotare l’area di rigore consente alle punte esterne di stringere ed attaccare l’area la porta.Le punte che oggi compongono il parco attaccanti dei nerazzurri è un mix di punte dotate fisicamente e punte brevilinee, nel più classico degli abbinamenti prima/seconda punta.La linea mediana dell’Inter è composta da giocatori che in carriera sono stati trequartisti (Calhanoglu, Mkhitaryan), ma che con il passare degli anni hanno arretrato il loro raggio d’azione., senza dimenticare che la giovane età del ragazzo (e la necessità di fare esperienza in una piazza importante e su palcoscenici nuovi come la Champions) potrebbe farlo passare da un periodo di ambientamento tattico e psico-fisico., ma con il passare del tempo però dovrà essere trovato uno spazio da titolare per il giovane argentino.Riteniamo ci possano essere: se da una parte questa soluzione potrebbe aumentare notevolmente il peso offensivo e l’imprevedibilità della squadra di Inzaghi, deve essere considerato come oggi l’Inter schiera un centrocampo con struttura e visione moderna che porta tutti i suoi elementi ad attaccare l’area di rigore ed a partecipare alla fase di non possesso.Piccole modifiche, ma spesso gli aggiustamenti nascondono insidie nell’equilibrio della squadra che diventano visibili solo quando si concedono pericolose ripartenze agli avversari.(forse il suo capolavoro fu Luis Alberto):: la giovane età e la buona gamba dello spagnolo potrebbe giocare a favore di questa soluzione, per quanto sarebbe necessario un periodo di apprendimento della nuova posizione e di tutti i movimenti in fase di non possesso.Le prossime settimane saranno molto importanti per Nico Paz, che dovrà continuare a stupire ed essere decisivo per la salvezza della squadra di Fabregas, e per l’Inter, unica squadra italiana ancora in lotta su tre fronti, sebbene abbia mostrato qualche fragilità in più rispetto al passato. Ed ovviamente, attendere se il futuro di Nico Paz potrà davvero essere con la maglia dell’Inter.