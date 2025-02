Come sta andando Franco Mastantuono col River Plate: il Milan lo monitora

Getty Images

Appena rientrato dal campionato sudamericano Under 20 - il torneo giovanile più importante in Sudamerica -: nella notte tra sabato 22 e domenica 23 dicembre il classe 2007 ha fatto il suo debutto stagionale segnando nel 2-0 dei Millonarios in casa del San Martìn, club appena promosso in prima divisione. Mastantuono ha trovato la rete del raddoppio che ha chiuso definitivamente la partita, prima di lui l'aveva sbloccata Miguel Borja.- Mastantuono è un trequartista classe 2007 che può essere schierato anche esterno in un tridente, preferibilmente sulla fascia destra giocando a piede invertito (è un sinistro naturale)., dopo aver giocato tutte le partite del campionato sudamericano U20: il ct Placente non ha mai rinunciato a lui, è entrato anche nell'ultima mezz'ora in quel 6-0 dell'Argentina al Brasile. Ora Mastantuono è tornato al River e sarà a disposizione di Gallardo, sullo sfondo i top club europei stanno monitorando la sua crescita.

- Il talento argentino piace molto al Milan ma. I rossoneri quindi continuano a seguire il ragazzo ma sono molto più indietro rispetto alle Merengues, i primi a muoversi per capire costi e fattibilità dell'operazione. Il giocatore compirà 18 anni a metà agosto, da quel giorno ogni momento è buono per trasferirsi in Europa.