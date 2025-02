Come sta andando il fratello di Mbappé al Lille

AFP via Getty Images

A Madrid sono tutti pazzi per Kylian Mbappé, l'attaccante francese ha superato lo scetticismo iniziale a suon di gol e giocate decisive: 25 reti e 5 assist da inizio stagione, numeri pazzeschi per il classe '98 che si sta affermando come uno dei giocatori più forti al mondo. A quasi 1500 km dalla capitale spagnola, a Lille, in Francia, gioca il fratello di Kylian:centrocampista classe 2006 alla sua prima "vera" stagione tra i grandi.- Cresciuto nel Psg, in estate ha lasciato Parigi quando il fratello è andato a Madrid decidendo però di restare in Francia: aveva diverse offerte sul tavolo, ha accettato la proposta del Lille che per convincerlo gli ha spiegato il progetto che aveva per farlo crescere e valorizzare le sue qualità. Mbappé junior è ancora. A oggi Ethan ha totalizzato 9 partite tra campionato e coppe ma partendo una sola volta da titolare.

- La sua stagione finora è stata caratterizzata anche da uno strappo del muscolo femorale che l'ha tenuto fuori a lungo, Ethan Mbappéentrando negli ultimi quattro minuti con lo Strasburgo in Ligue 1. Il piccolo Mbappé è un centrocampista centrale con caratteristiche difensive, piede sinistro e un contratto fino al 2027 con il Lille: sta vivendo una stagione difficile e in salita, ma il club francese crede nelle qualità del giocatore e lui aspetta il momento giusto.