Come sta andando l’Arabia Saudita di Mancini nelle partite di qualificazione al Mondiale

Circa sette mesi fa Roberto Mancini ha fatto le valigie ed è volato in Arabia Saudita. Addio Italia, addio Nazionale switchando completamente su un altra realtà. In questi giorni il ct italiano sta giocando le gare di qualificazione al prossimo Mondiale in programma nel 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti che si giocherà dall’11 giugno al 19 luglio 2026.



LE PROSSIME PARTITE DELL’ARABIA SAUDITA - In questa pausa per le nazionali in calendario per l’Arabia Saudita di Mancini ci sono due partite: andata e ritorno col Tagikistan per la seconda fase del gruppo G con anche Giordania e Pakistan. Nella prima gara giocata il 21 marzo l’Arabia Saudita ha vinto 1-0 conquistando i tre punti nel girone grazie al gol del classe ‘91 Salem Al-Dawsari, uno dei giocatori più rappresentativi con un passato nel Villarreal. L’altra partita è in programma martedì 26 marzo alle 16 in trasferta sempre con il Tagikistan.



LA CLASSIFICA DELL’ARABIA SAUDITA - Dopo queste due gare la nazionale di Mancini tornerà in campo a giugno, con altre due sfide del girone: il 6 alle ore 15 sfiderà il Pakistan fuori casa, cinque giorni dopo ospiterà la Giordania alle ore 15. Dopo le prime tre partite giocate l’Arabia Saudita è prima da sola nel suo gruppo a punteggio pieno con 9 punti, 7 gol fatti e 0 subiti; Tagikistan e Giordania sono a 4 e Pakistan ultimo a 0 punti con solo sconfitte. Le prime due del girone passano alla fase a eliminazione diretta, terza e quarta avranno uno step successivo da affrontare.