Come sta andando Vincenzo Grifo al Friburgo: è tra i migliori assist-man in Bundesliga

In Germania c'è un italiano che se la sta giocando con i più forti della Bundesliga per diventare il migliore assist-man del campionato.sa come pennellare palloni per i compagni, con quel piede destro fa quello che vuole e a volte sembra sia quasi telecomandato. Cross, passaggi filtranti e anche qualche gol. Il classe '93 da quelle parti è di casa, dal 2019 gioca nel Friburgo ma prima ha giocato una vita tra Hoffenheim e Borussia Monchengladbach. E' un titolare fisso nella squadra di Schuster, che di solito lo schiera largo a sinsitra nel 4-2-3-1 dei bianconeri.

- Lui risponde con i fatti, si tiene stretto quel posto a suon di prestazioni positive: sono 7 gli assist realizzati da inizio stagione, gli stessi didel Bayern Monaco e due in meno del gioiello del Bayer Leverkusen; davanti a Grifo c'è anche, anche lui con 9 passaggi decisivi, ma a gennaio è andato al Manchester City e quindi quel dato non è più migliorabile. Spostandoci sulla classifica marcatori Grifo è il secondo centrocampista con più reti dopo: l'italiano è arrivato a 8 centri, capocannoniere del Friburgo insieme a

- A 31 anni non è escluso che possa esserci un'occasione in Serie A per il giocatore nato e cresciuto in Germania ma con passaporto italiano: il padre è di Naro, provincia di Agrigento, la madre è nata a Lecce.nel mercato di gennaio 2022 ma i discorsi non sono mai stati approfonditi, intanto Grifo ha continuato a conquistare tutti a suon di gol e assist: e oggi è uno dei migliori giocatori della Bundesliga per passaggi decisivi.