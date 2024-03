Come sta giocando Kim al Bayern? De Ligt gli ha tolto il posto: 'Mai provato niente di simile'

E' una stagione a doppia faccia per il Bayern Monaco: in Bundesliga insegue il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso con 10 punti sulla capolista, in Champions ha fatto fuori la Lazio negli ottavi di finale, nel prossimo turno affronterà l'Arsenal ed è tra le candidate alla vittoria finale.- Nella prima parte della stagione era un intoccabile di Tuchel, titolare fisso al centro della difesa fino a poco prima di Natale:. Kim ha saltato cinque partite del Bayern, quando è tornato (la sua nazionale è uscita in semifinale) è ripartito titolare prima di finire in panchina nelle ultime tre partite contro Lazio, Mainz e Darmstadt.- Percorso inverso di quello che sta attraversando Matthijs de Ligt: l'ex difensore della Juventus era partito indietro nelle gerarchie di Tuchel a causa di un infortunio al ginocchio, ma, oggi le gerarchie si sono ribaltate: l'olandese è insostituibile, il sudcoreano finisce in panchina.- L'ex difensore del Napoli ha commentato così la sua situazione in un'intervista rilasciata ai microfoni di T-Online: ", ma penso che potrei imparare qualcosa da questa situazione. Il fatto di non giocare non vuol dire che sono completamente fuori strada, ho sempre fiducia nelle mie capacità quando scendo in campo. Ho giocato molte partite, ma siccome al Bayern ci sono tanti buoni giocatori può anche capitare di non giocare".