Come sta il Barcellona: infortunati e chi può recuperare, momento di forma e stelle, pregi e difetti verso l'Inter

Simone Gervasio

Per una serie di corsi e ricorsi storici,quelquando la squadra diseppe resistere al Camp Nou e strappare il pass per la finale di, vinta poi contro ilProprio battendo i bavaresi, ora i nerazzurri disi sono guadagnati questo nuovo doppio confronto di gala contro la squadra die ambo i club possono puntare ancora al: l’Inter per bissare quello di marca Mou e i catalani per fare addirittura tris dopo quello nelcon Guardiola e quello nelcon Luis Enrique. Sarà insomma spettacolo.

Ma come ci arrivano i blaugrana e che momento stanno vivendo in quella che si prospetta anche per loroCome detto,Ine in– dove sfideranno il Real Madrid – il Barcellona èdopo 31 giornate. I 70 punti, frutto di 22 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, gli valgono uncon 84 reti fatte e 29 subite. Una macchina da goal che, soprattutto nel 2025, ha innestato un’altra marcia in più.

Paradossale come possa sembrare infatti iNel ritorno dei quarti di finale di Champions League, in casa del, è arrivato infattiL’ultimo era arrivato benE quella più recente è stata di fatti unaperché, forti del 4-0 casalingo, i catalani hanno sì perso 3-1 in Germania ma si sono comunqueBasterà quindi rialzarsi in fretta per riprendere la marcia. Come detto,come testimonia la. Uno stop quello del Westfalen Stadion che ha fatto poco male al Barcellona e che anzi potrebbe essere salutare per le fondamentali gare che lo aspettano tra la fine di aprile e il mese di maggio, Inter compresa, con ilSull’ipotesi triplo trionfo, il presidente del Barcellona, Joanha detto: "della dedizione dei giocatori, del talento, del modo magistrale con cui Hansi Flick sta dirigendo la nostra squadra.

L’allenatore tedesco non potrà contare su. Il portiere suo connazionale infatti ha riportato, ormai mesi fa, la. Dopo un lungo periodo ai box, ora sta cercando di rimettersi al passo ma le operazioni vanno ancora per le lunghe. Recentemente ha detto:Tuttavia, secondo quanto trapela dallo staff medico del club, il suo recupero potrebbe concretizzarsi. Prima della fine di maggio potrebbe non scendere in campo e, a meno di necessità urgenti, avrebbe poco senso rischiarlo in gare così concitate dopo una stagione di fatti saltata a piè pari. Anche perché il suo sostituto,, tornato dal ritiro post rescissione con la Juventus, è stato uOut di sicuro anche i giovani centrocampisti. In dubbio invece il terzino, fuori per una lesione del tendine distale del bicipite femorale sinistro:Al suo posto, in Germania, ha giocato il giovane, facendo dei discreti danni.

Una delle rivali più pericolose per l’Inter,Cerca di, rendendo difficile per le difese avversarie portarsi sugliche sono il punto forte della formazione di Flick. Giocatori comesono fortissimi nell’e perfetti per lo stiledel calcio del tedesco. Anche se per mesi è sembrato imbattibile, il Barcellona ha comunque alcuniAnzitutto lache, soprattutto a centrocampo, latita. In mezzo infatti agisce un funambolo comee un regista atipico comeNon si vedono però interditori. La strategia difensiva poi fa grosso affidamento sulla tattica del, portata quasida Flick che chiede due cose:e, se il primo obiettivo dovesse essere fallito, allora punto due e. Un altro aspetto da tenere in conto è il fatto che, con il Camp Nou che è ancora in rifacimento, le gare casalinghe vengono giocate nell’altro impianto cittadino del. Un’altra situazione e un altro coinvolgimento del pubblico.

I tre davanti sono il segreto di Pulcinella di questa squadra.Ha già scavallato, nonostante una carta d’identità non più verde,missione completata in 12 delle 15 stagioni disputate nei massimi campionati europei. È questa invece l’annata della consacrazione diche sta facendo addirittura meglio diin questa stagione di Champions. Ex capocannoniere del torneo, sorpassato per ora da, ha eguagliato la Pulce per essere entrato inin quest’edizione della competizione. E, last but not least, Yamal che sta dispensando classe e giocate danonostante sia ancora. Una stagione quella dello spagnolo che sta già facendo sorgere il dubbioE il 17enne non si pone limiti. A Espn ha detto:A inizio stagione ci siamo posti come obiettivo quello die, a oggi, nulla è cambiato. Possiamo ancora farlo e credo davvero che possiamo riuscirci”. Un messaggio valido ora anche per l'Inter.