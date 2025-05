Come sta il Barcellona: le condizioni di Gavi e il turnover di Flick

Getty Images

Vittoria col brivido per il Barcellona, nell'ultimo turno di campionato:. Il brivido dopo appena 6 minuti lo procura Ivan Sanchez che porta in vantaggio i padroni di casa, nella ripresa Raphinha e Fermìn Lopez aggiustano la situazione per il Barça; in attesa della partita del Real Madrid (alle 14 contro il Celta Vigo), i blaugrana sono primi a +7 sulle Merengues.- Se Inzaghi ha cambiato 10/11 nella vittoria contro il Verona con tanto di porte girevoli anche tra i pali (Martinez per Sommer),, sostituito da de Jong dopo il primo tempo. In porta è tornato dall'infortunio Marc-André ter Stegen, col Valladolid ha giocato lui ma in Champions dovrebbe esserci Szczesny. In campionato l'allenatore ha lasciato fuori Ferran Torres e Cubarsì, al 38' del primo tempo ha fatto entrare Yamal per l'infortunio di Dani Rodriguez (problema alla spalla); a inizio secondo tempo dentro anche Raphinha (per Ansu Fati), a mezz'ora dalla fine c'è stato spazio per Dani Olmo al posto di Pau Victor.

- Intorno alla mezz'ora volti preoccupati sulla panchina del Barcellona per un allungo di Araujo con tanto di volto sofferente, ma l'uruguaiano si è ripreso subito e non dovrebbero esserci problemi in vista della gara con l'Inter.: "A fine partita ha detto che sta bene - ha spiegato Flick nel post partita - credo e spero che non sia un infortunio". Oggi il giocatore effettuerà degli esami approfonditi per capire se potrà essere presente nel big match contro l'Inter, in programma martedì 6 maggio alle 21 a San Siro.