Da Pep Guardiola a Claudio Ranieri, da Francesco Totti e Roberto Baggio ad Andrea Pirlo: nessuno ha voluto far mancare la sua partecipazione al docufilm "Come un padre", dedicato a Carletto Mazzone. Firmato da Alessio Di Cosimo (prodotto da 102 Distribution, Well Enough Film e Cd Cine Dubbing) sarà disponibile a novembre per gli abbonati a Prime Video. Guarda il video del trailer.