, che ad 8 giornate dalla conclusione del campionato rimane in testa alla classifica con 3 lunghezze di vantaggio sul Napoli e che nel corso del week-end ha saputo approfittare dell’ennesimo passo falso dell’Inter per staccare di 6 punti i campioni d’Italia in carica (che hanno però una partita in meno)., capaci di lasciarsi alle spalle la doppia inaspettata frenata contro Salernitana e Udinese infilando una striscia diE se la ritrovata vena del reparto difensivo è una novità degli ultimi tempi,, decisamente superiore a quello mantenuto sin qui a San Siro. Numeri da top, anche a livello europeo.- In perfetta linea con quanto avvenuto nel torneo precedente - nel quale il Milan chiuse con 49 punti lontani dal “Meazza” -, a novembre, contro la Fiorentina.mentre bisogna guardare a campionati meno competitivi e meno combattuti per trovare Celtic, Porto e Sporting Lisbona, a loro volta protagonisti con altrettanti successi “da esportazione”. Il segreto della banda di Pioli si nasconde in un gioco e in unache trova la sua massima espressione quando anche l’avversario prova a proporre calcio e che consente al Diavolo di guardare tutti quanti dall’alto verso il basso in Italia, con i suoi, miglior attacco esterno della Serie A (l’anno scorso arrivò a 43).- Cifre alle quali contribuiscono quasi in egual misura tutti i reparti, tanto che i, capaci di mascherare l’assenza di un centravanti in grado di fare la differenza sotto l’aspetto realizzativo e tamponando pure le tante assenze che Pioli ha dovuto fronteggiare nei periodi più complicati della stagione. Eche la formazione rossonera ha sfoderato quest’anno per stanare la resistenza degli avversari: quello dell’algerino - decisivo anche a Bologna - è infatti lMeglio del Manchester City, del Bayern Monaco, del Real Madrid e persino del Paris Saint-Germain. I numeri non mentono, semmai raccontano e spiegano il perché di una cavalcata inarrestabile, con un obiettivo, ormai impossibile da nascondere, chiamato scudetto.